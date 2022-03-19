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Автор Елена Былкина

В офисе Зеленского нашли того, кто спровоцировал Россию

Политика

В офисе Зеленского увидели вину Петра Порошенко в том, что он спровоцировал Россию пунктом о НАТО в конституции.

В офисе Зеленского нашли того, кто спровоцировал Россию

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что бывший президент страны Пётр Порошенко создал предпосылку для начала спецоперации на Украине тем, что внёс в конституцию положения о перспективе вступления в НАТО.

"Порошенко, когда вносил это, это была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И не последняя доля вины за происходящее сейчас на Украине лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в конституцию", — цитирует слова Арестовича ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Североатлантический альянс не собирается принимать в свои ряды Украину.

В 2008 году в НАТО уверили, что Украина и Грузия могут станут членами Североатлантического альянса в обозримом будущем.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евро-атлантического курса".

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Порошенко отделил украинцев от русских
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Темы нато пётр порошенко владимир зеленский
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