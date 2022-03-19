В офисе Зеленского нашли того, кто спровоцировал Россию

В офисе Зеленского увидели вину Петра Порошенко в том, что он спровоцировал Россию пунктом о НАТО в конституции.

Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что бывший президент страны Пётр Порошенко создал предпосылку для начала спецоперации на Украине тем, что внёс в конституцию положения о перспективе вступления в НАТО.

"Порошенко, когда вносил это, это была его личная предвыборная пиар-технология. Он тогда уже знал, что НАТО нас никогда не примет. И не последняя доля вины за происходящее сейчас на Украине лежит на тех, кто принимал и продвигал эту норму в конституцию", — цитирует слова Арестовича ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Североатлантический альянс не собирается принимать в свои ряды Украину.

В 2008 году в НАТО уверили, что Украина и Грузия могут станут членами Североатлантического альянса в обозримом будущем.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евро-атлантического курса".

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