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Автор Елена Былкина

В России прокомментировали угрозу Байдена в адрес Китая

Политика

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров объяснил, что старания президента США Джозефа Байдена уговорить Китай присоединиться к санкциям против РФ бесполезны.

В России прокомментировали угрозу Байдена в адрес Китая

Джабаров напомнил, что КНР — мощная страна с огромным населением, которая показывает быстрые темпы экономического развития. Эта страна, по словам сенатора, пользуется поддержкой и дружбой с Россией.

"Как говорят в Китае, мы стоим спина к спине. Думаю, что попытка Байдена склонить Китай к тому, чтобы он присоединился ко всем санкциям, бесполезна", — цитирует слова представителя Совета Федерации Газета.Ru

Ранее лидер США Джозеф Байден в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином пригрозил Китаю последствиями, если Пекин окажет поддержку России.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки призналась, что в США волнуются по поводу того, что Китай материально поддержит Россию. Если же КНР встанет на сторону РФ в спецоперации на Украине, то не исключена возможность введения санкций против Китая.

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"Китай не сможет отказаться от системы SWIFT"
Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
Темы кнр джен псаки си цзиньпин владимир джабаров
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