Володин назвал США и Запад виновными в гибели людей на Украине

За всё, что происходит сегодня на Украине, включая гибель мирных людей и потоки беженцев, прямую ответственность несут Вашингтон и Брюссель. Если страны Запада и США желают мира, им правильно было бы направлять средства не на военные поставки, а на оказание гуманитарной помощи населению. Такое мнение высказал председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Политик отметил, что украинские националисты каждый день используют гражданское население как живой щит, и прикрываются женщинами и детьми. А оружие и боеприпасы им поставляют страны НАТО. Кроме того, батальоны националистов пополняют наёмники, которых вербуют на территории стран Альянса с согласия его руководства.

Володин призвал президента США Байдена и его коллег по НАТО начать в первую очередь с себя, когда они призывают к миру.

"Именно по их вине отдаляется урегулирование ситуации на территории Украины, её демилитаризация и денацификация. Они не хотят, чтобы она стала независимой, внеблоковой страной", — заявил спикер Госдумы.

По его мнению, в связи с этим также следует определиться и ООН, а не руководствоваться двойными стандартами.

"Если хотите скорейшего мира — примите немедленные решения. США и страны НАТО должны прекратить поставки оружия и отправку наёмников на Украину", — призвал Володин.

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