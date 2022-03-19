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Автор Екатерина Широкова

Политолог Батурин назвал самый надёжный гарант нейтралитета Украины

Политика

Крымский политолог Денис Батурин заявил, что лучшими гарантиями нейтралитета Украины от блока Североатлантического альянса могут стать российские военные базы, размещённые на территории страны.

Политолог Батурин назвал самый надёжный гарант нейтралитета Украины

По словам политолога, такой сценарий даст гарантии безопасности не только России, но и Украине.

"Вопрос нейтрального статуса Киева и гарантий её безопасности касается не только России и Украины, но и других стран, готовых участвовать в этом процессе. С моей точки зрения, самой надёжной гарантией нейтралитета Украины станет наличие на её территории нескольких военных баз России", — пояснил Батурин в беседе с РИА Новости.

Ранее киевские власти заявили, что переговорный процесс с Россией может затянуться на несколько недель. По словам представителей Незалежной, между тем они ежедневно проводят онлайн-встречи с российской стороной.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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