Лавров назвал страны, которые "не возьмут под козырёк" дядюшке Сэму

Глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, какие государства, также, как и Россия, не намерены мириться с господством США в мире.

Сергей Лавров объяснил, что есть игроки, которые никогда не согласятся с существованием глобальной деревни под руководством шерифа из США.

"Это Китай, Индия, Бразилия, Мексика. Эти страны не возьмут под козырёк, если дядюшка Сэм скажет им что-нибудь сделать. Россия также отнюдь не относится к странам, готовых взять под козырёк", — сказал министр иностранных дел в интервью RT.

Лавров также заявил, что Владимир Зеленский желает подтолкнуть Джозефа Байдена к конфронтации с Россией через конгресс США. Глава МИД отметил, что существуют такие политики США, которые разжигают украинское лобби, руководствуясь русофобией.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен