В Одессе российские летчики нарисовали в небе символ для нацбатов

Российские ВКС установили полное господство в небе над Украиной. Для доказательства этого российский самолёт нарисовал одиозное послание для нацистских "защитников" Одессы.

Украинская армия лишена не только почти всех самолётов, у ВСУ отсутствуют даже системы ПВО. Это подтверждает послание, которое некий российский пилот-шутник оставил в небе Одессы. Видео удалось заснять местной жительнице, ролик опубликовал Telegram-канал Сварщики Z.

"Росавиации в чувстве юмора не откажешь. Прямо шутники", — прокомментировала очевидица послание.

Тем временем ополчение ДНР при поддержке подразделений Вооружённых сил РФ продолжает сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя, сообщает Минобороны России. Отдельные боестолкновения с националистами ведутся уже в центре города. С начала спецоперации уже уничтожено 183 украинских БПЛА, ВСУ потеряли более 1 400 танков и броневиков.

Также сообщается о поражении 81 военного объекта Украины (в том числе 4 установки РСЗО, 3 командных пункта и 8 складов с боеприпасами). Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация уничтожили 28 скоплений боевой техники.

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