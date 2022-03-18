Нацбат "Азов"* устроил в Мариуполе настоящий беспредел

Боевики украинского нацбата "Азов" используют жителей Мариуполя в качестве живого щита и не позволяют горожанам эвакуироваться. Об этом рассказала жительница города Елена Турина.

Российским вооруженным силам удалось 17 марта безопасно эвакуировать из Мариуполя почти 43 тысячи человек, сообщили в Национальном центре управления обороной России. Одна из беженок, жительница города Елена Турина, рассказала журналистам RT о настоящем беспределе украинских националистов.

"Они [боевики «Азова»] приезжают, среди дворов ставят автоматы, пулемёты... Во дворах, там, где школы, там, где люди, они оттуда стреляют, просто нет слов", — пожаловалась женщина.

Что касается местных властей, те полностью устранились от помощи населению. До городских жителей даже не доводят информацию об открытых Россией гуманитарных коридорах. Киевский режим продолжает надеяться, что "живой щит" из гражданских пострадает от действий российских войск, а значит получится нужная кровавая "картинка" для западного обывателя.

Раннее жители Мариуполя, которым повелось вырваться из города, рассказали, что население уже некоторое время живёт без воды, с продуктами питания тоже большие проблемы. Официальный представитель Минобороны РФ подтвердил информацию о катастрофической гуманитарной ситуации в ряде городов Украины.

* батальон «Азов» признан в России экстремистским и запрещен.

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