Кнутов объяснил, кому выгодно затягивание операции на Украине

Затягивание спецоперации на Украине это главная задача и Вашингтона, и Киева. Такое мнение высказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире YouTube-канала Украина.ру.

Он отметил, что в таком случае в России могут начаться различные социально-экономические проблемы (рост цен, безработица и так далее). И в США, и на Украине делают ставку на то, что это вызовет народные волнения и смену власти в Кремле. Поэтому затягивание операции до конца года, а может и больше, это главная цель киевского режима.

Аналитик считает, что именно по этой причине Киев вдруг начинает соглашаться на подписание договора. Но всё, что будет подписано, через неделю забудут и выбросят.

Главная задача сейчас — затянуть демилитаризацию Украины. Вот для чего это всё делается. Это, конечно, такая хитрая уловка в духе киевского режима, и на неё не стоит поддаваться, добавил историк.

По его мнению, единственный вопрос, который нужно обсуждать на переговорах круглосуточно, это выход мирного населения из окружённых городов и гуманитарную помощь этому населению.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен