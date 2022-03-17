EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Николай Ткаченко

Лукашенко объяснил, кто может остановить спецоперацию на Украине

Политика

Китай, ООН или какие-то другие посредники, так или иначе, влияют на ситуацию вокруг Украины, но не более того. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос японского журналиста, кто может остановить спецоперацию России на Украине. Фрагмент беседы доступен в Telegram-канале "Пул Первого".

Лукашенко объяснил, кто может остановить спецоперацию на Украине

По словам Лукашенко, никакая Организация Объединённых Наций ни одной войны не остановила, и эту операцию тоже не остановит, так же как и другие государства.

Остановить конфликт могут только Россия — Украина, подписав договор, или же американцы, которые дадут соответствующую команду руководству Украины, считает президент республики.

"Если американцы на это пойдут, то Евросоюз и прочие — они быстренько выстроятся в хвост США и будут поддерживать их решение. Поэтому две силы: Россия и Украина или Америка", — заключил Лукашенко.

Также лидер Белоруссии назвал условие, при котором может быть прекращение огня на Украине. По его словам, это может произойти, как только будет парафирован договор между двумя сторонами.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

«ВСУ планировали нападение на Россию, но мы их опередили»
Автор: Николай Ткаченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Темы оон сша китай европа россия белоруссия александр лукашенко
Sberbank
Новости
Промсвязьбанк заявил о готовности работать в Крыму
AP: В Чехии заявили, что больше не готовы принимать беженцев из Украины
Политтехнолог прокомментировал отставку главы Центробанка России
Доктор Мясников раскрыл "мощнейшее" психотерапевтическое средство
НАТО виновато: иностранная пресса о военной операции на Украине
Макрон готовит Европу к вооружённому конфликту, увеличивая инвестиции в оборону
Лукашенко объяснил, кто может остановить спецоперацию на Украине
Монтян: слухи о скором бегстве Зеленского имеют основание
Политолог поддержал призыв Путина зайти бизнесу РФ в Крым: "Страх исчезнет"
Лукашенко назвал условие прекращения огня на Украине
Популярное
Экономика и бизнес
Дерипаска перечислил шаги по спасению России: "Начать всё заново"

Бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на предположение о том, что он станет следующим главой Центробанка после Эльвиры Набиуллиной.

Дерипаска перечислил шаги по спасению России: "Начать всё заново"
В Китае объяснили, в чём преимущество Путина перед Байденом
Мир. Новости мира
В Китае объяснили, в чём преимущество Путина перед Байденом
Новости Украины
"Гиена" Европы Польша втягивает мир в третью мировую войну
Политика. Новости и аналитика
Отставка Эльвиры Набиуллиной: Кремль только запутал ситуацию
Ирина Шлионская Древние римляне пользовались мобильными туалетами Ирина Шлионская Усам Оздемиров Дадут ли нашему авиапрому расправить крылья? Усам Оздемиров Любовь Степушова Почему Бразилия будет пророссийской при любом президенте Любовь Степушова
Здоровье
Чёрная метка от Дмитрия Давыдова: как бороться с ожирением среди россиян
Политика. Новости и аналитика
Зеленский произнёс эмоциональную речь в немецком Бундестаге
Армия Украины перевезла 17 детей-заложников из Донбасса во Львов, заявили в ДНР
Силовые структуры
Армия Украины перевезла 17 детей-заложников из Донбасса во Львов, заявили в ДНР
Последние материалы
Промсвязьбанк заявил о готовности работать в Крыму
AP: В Чехии заявили, что больше не готовы принимать беженцев из Украины
Политтехнолог прокомментировал отставку главы Центробанка России
Доктор Мясников раскрыл "мощнейшее" психотерапевтическое средство
НАТО виновато: иностранная пресса о военной операции на Украине
Макрон готовит Европу к вооружённому конфликту, увеличивая инвестиции в оборону
Лукашенко объяснил, кто может остановить спецоперацию на Украине
Монтян: слухи о скором бегстве Зеленского имеют основание
Политолог поддержал призыв Путина зайти бизнесу РФ в Крым: "Страх исчезнет"
Лукашенко назвал условие прекращения огня на Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников