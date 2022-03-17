Лукашенко объяснил, кто может остановить спецоперацию на Украине

Китай, ООН или какие-то другие посредники, так или иначе, влияют на ситуацию вокруг Украины, но не более того. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос японского журналиста, кто может остановить спецоперацию России на Украине. Фрагмент беседы доступен в Telegram-канале "Пул Первого".

По словам Лукашенко, никакая Организация Объединённых Наций ни одной войны не остановила, и эту операцию тоже не остановит, так же как и другие государства.

Остановить конфликт могут только Россия — Украина, подписав договор, или же американцы, которые дадут соответствующую команду руководству Украины, считает президент республики.

"Если американцы на это пойдут, то Евросоюз и прочие — они быстренько выстроятся в хвост США и будут поддерживать их решение. Поэтому две силы: Россия и Украина или Америка", — заключил Лукашенко.

Также лидер Белоруссии назвал условие, при котором может быть прекращение огня на Украине. По его словам, это может произойти, как только будет парафирован договор между двумя сторонами.

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