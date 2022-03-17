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Автор Дмитрий Плотников

Монтян: слухи о скором бегстве Зеленского имеют основание

Политика

Владимир Зеленский грамотно воспользуется своим визитом в Европу, чтобы покинуть Украину на фоне военной спецоперации России. Это заявляет известная политическая активистка, юрист Татьяна Монтян.

Монтян: слухи о скором бегстве Зеленского имеют основание

В Telegram-канале адвокат подробно рассказывает о дальнейших планах украинского президента, а также объясняет, почему слухи о скором бегстве Зеленского обретают почву.

Монтян обратила внимание, что на фоне успехов Российской Армии на Украине администрация Зеленского изучает возможность его эвакуации из страны. Киевские власти планируют так "замаскировать" бегство главы государства, чтобы не допустить критики и осуждения со стороны жителей страны.

По словам Татьяны Монтян, в качестве повода могут выбрать переговоры президента Украины с американским "приятелем" Джо Байденом в Брюсселе 24 марта. Если Зеленский покинет страну, ссылаясь на необходимость срочной встречи с американским лидером, то больше не вернётся в Киев.

"Он может появиться во Львове, но о Киеве ему придётся забыть навсегда. Ещё одним косвенным подтверждением скорой эвакуации из Киева может служить постепенное наращивание группировки российской армии на киевском направлении", — объясняет адвокат.

Она выражает уверенность, что украинский президент специально готовится покинуть Киев, поскольку намерен создать "правительство в изгнании", которое будет "руководить" страной издалека.

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«Русские солдаты рискуют жизнью, чтобы украинцы жили мирно»
Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Темы татьяна монтян владимир зеленский
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