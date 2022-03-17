Лукашенко назвал условие прекращения огня на Украине

Как только будет парафирован договор между Россией и Украиной, который вырабатывается на основе переговоров, идущих в Белоруссии, возможно прекращение огня. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому журналисту. Фрагмент видео опубликован в Telegram-канале "Пул Первого".

Глава республики выразил абсолютную убеждённость, что Россия не пойдёт на прекращение или приостановку операции, пока такой договор не будет парафирован.

По его словам, Россия исходит, в том числе, и из недалёкого прошлого, когда в 2014 году огонь прекратили на основании Минских соглашений, вооружённые силы развели, а закончилось это тем, что происходит сейчас.

"Поэтому у России есть все основания не доверять нынешнему руководству Украины. Плюс к тому, что Россия поставила перед собой определённые цели в этой операции, и она обязательно их добьётся", — заявил Лукашенко.

Он также отметил, что сейчас, возможно, есть единственный момент, который может не повториться, чтобы Украине достойно выйти из создавшегося положения. А подписание договора поможет сохранить тысячи жизней людей.

"Поэтому Украине надо цепляться за этот момент. И это будет выгодно и для Украины, и для России, и для Белоруссии", — заключил президент.

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