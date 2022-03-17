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Автор Дмитрий Плотников

Вассерман теперь не выходит на связь с друзьями в Одессе

Политика

Депутат Государственной Думы России Анатолий Вассерман рассказал, что сегодня вынужден не выходить на связь с друзьями в Одессе, чтобы не подставлять их под репрессии.

Вассерман теперь не выходит на связь с друзьями в Одессе

Он отметил, что пообщался кое с кем и порекомендовал им не ночевать в убежищах, потому что армия России Одессу точно не будет бомбить или обстреливать. А вот от местных террористов убежища не спасут.

Вассерман отметил, что, судя по последним решениям главарей террористической группировки "Украина", сейчас даже просто факт общения с кем-либо в России может быть квалифицирован как преступление. Депутат полагает, что лучше не рисковать, дабы не подставлять близких.

"Если кто-то из них сам проявит инициативу, тогда, естественно, общаться можно и нужно. Сам я практически с начала антитеррористической операции только отвечаю на звонки и сообщения с Одессы, но по своей инициативе на связь не выхожу", — пояснил изданию argumenti.ru Анатолий Вассерман.

Эрудит и публицист рассказал, что на Украине каждый может "загреметь" за употребление терминов, например, "ополченцы" — применительно к ДНР и ЛНР или "вежливые люди" применительно к российской Армии. У депутата ГД РФ с некоторыми из старых знакомых разные взгляды на события на Украине.

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Украина хочет посадить Вассермана
Автор: Дмитрий Плотников, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Темы анатолий вассерман
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