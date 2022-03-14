В Крыму призвали начать денацификацию Украины со школьных учебников

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что денацификацию Украины нужно начинать с изменения школьного образования.

"Украинскому народу нужно пройти денацификацию. В первую очередь туда нужно везти учебники, выправить ситуацию в школах, убирать нацизм с самого его корня. Если начнём это делать, через 10 лет уже появится поколение других людей. Уровень национализма, переросший в фашизм, начинался со школьного образования", — сказал Константинов.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине 24 февраля. Цель Вооружённых сил — провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", чтобы защитить жителей Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались геноциду.

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