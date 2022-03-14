Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что денацификацию Украины нужно начинать с изменения школьного образования.
"Украинскому народу нужно пройти денацификацию. В первую очередь туда нужно везти учебники, выправить ситуацию в школах, убирать нацизм с самого его корня. Если начнём это делать, через 10 лет уже появится поколение других людей. Уровень национализма, переросший в фашизм, начинался со школьного образования", — сказал Константинов.
Президент России Владимир Путин объявил о проведении спецоперации на Украине 24 февраля. Цель Вооружённых сил — провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", чтобы защитить жителей Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались геноциду.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.