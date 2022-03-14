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Автор Николай Ткаченко

Подберёзкин назвал условие применения США против России биологического оружия

Политика

Эксперименты, которые проводились в секретных биолабораториях США на Украине, имели целью создание патогена, наносящего вред наиболее распространенной части населения России. Причину, по которой людей не успели потравить, словно мышей, раскрыл директор Центра военно-политических проблем, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

Эксперт считает, что проблема у так называемых "западных партнёров" сегодня только одна: как разработать препараты, которые на один этнос оказывали бы сильное воздействие, тогда как на другой — вообще никакого (или слабое). Для них это было бы идеальным, заметил историк.

Он сравнил ситуацию с пандемией коронавируса, допустив, что он мог бы поражать только одну этническую группу людей с одним геномом, если бы даже был не смертельным. Об этом давно мечтают наши враги, но есть проблема контроля за этими вирусами, так как на сегодня невозможно контролировать их взаимопроникновение через границы.

Но если бы такой механизм контроля был найден, то биологическое оружие, создаваемое на основе сибирской язвы, чумы, бруцеллёза, сальмонеллёза, дифтерии, дизентерии, массово использовались бы немедленно, хотя бы ради чудовищного эксперимента, пояснил Подберёзкин в беседе с argumenti.ru.

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Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Олег Артюков
Темы сша россия украина алексей подберёзкин
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