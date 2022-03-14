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Автор Дмитрий Плотников

Пора признаваться: Россия и Китай предъявили "ядовитый" ультиматум США

Политика

Пекин и Москва поставили ультиматум Вашингтону: от США требуют полностью раскрыть информацию по секретным биолабораториям в третьих странах.

Пора признаваться: Россия и Китай предъявили "ядовитый" ультиматум США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь озвучил настоящий "ядовитый" ультиматум Соединённым Штатам, пишет Царьград. От Пентагона в кратчайшие сроки требуют разъяснений по поводу американской военно-биологической деятельности за рубежом, включая Украину.

Если в США искренне хотят доказать законность своих работ, в секретные биолаборатории необходимо допустить независимых международных экспертов, добавил Лицзянь. Ранее стало известно, что несколько десятков лабораторий на территории Украины занимались выполнением конкретных заказов для Минобороны США.

"На что были потрачены 200 миллионов долларов? В отношении каких патогенов проводили исследования США? Посольство США на Украине удалило все соответствующие документы, что они пытаются скрыть?" - обратился с жёсткими вопросами представитель МИД Китая.

Согласно собранным властями КНР данным, всего Пентагон разместил 336 объектов подобной направленности по всему миру, причём значительная их часть располагается в бывших советских республиках. Российское оборонное ведомство сообщило об обнаружении документов, которые подтверждают, что украинские лаборатории разрабатывали именно биологическое оружие.

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