Жена депутата Верховной Рады Украины оформилась беженцем в России

Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что супруга одного из нардепов Верховной Рады получила статус беженца в России.

Даниил Безсонов поведал подписчикам своего Telegram-канала довольно любопытную информацию. Он рассказал, что супруга украинского парламентария Алексея Гончаренко получила документы, гарантирующие ей статус беженца. В этом качестве она может свободно жить и перемещаться по территории России, сообщает Царьград.

Что касается самого депутата, он никогда не отличался особой любовью к России.

"Гончаренко за откровенно русофобские высказывания, брань и неадекватные выходки выставляли из ПАСЕ, где он представлял Украину", - рассказал Безсонов.

Украинский нардеп имеет два высших образования, и второе им получено в Академии народного хозяйства при правительстве России в Москве 17 лет назад. Его супруга Ольга Гончаренко (в девичество Глова) знакома с народным избранником со студенческих лет.

Пока остаётся загадкой, для чего Ольгой Гончаренко был получен статус беженца. Согласно российским законам, он может быть выдан на срок до трёх лет. Статус даёт легальные основания человеку находиться в России, обращаться за медпомощью и устраиваться на официальную работу. Также беженец может претендовать на ускоренную процедуру оформления российского гражданства.

Необходимо отметить, что официальные каналы информацию пока не подтвердили.

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