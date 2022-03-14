Сегодня, 14 марта, в 10.30 начнётся очередной — четвёртый — раунд российско-украинских переговоров.
По словам члена украинской делегации Давида Арахамии, пройдёт эта встреча в онлайн-формате, чтобы "сэкономить время на дорогу".
Напомним, что предыдущие три встречи проходили на территории Белоруссии. И украинцы на них на все опаздывали.
О том, что переговорщики встретятся 14 марта, накануне сообщил Дмитрий Песков.
А советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил, что 13 марта Москва и Киев "вне официальных раундов" обсудили ситуацию в Мариуполе.
Ожидается, что сегодня во время встречи будут подведены предварительные итоги переговорного процесса. Украинский президент рассчитывает, что они "договорятся о его встрече с Владимиром Путиным".
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерегает Владимира Путина от применения химического оружия на Украине. Пока Североатлантический альянс продолжает запугивать европейцев, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт уточнила планы по перевооружению бундесвера.