Арахамия объяснил, почему переговоры России и Украины будут не в Белоруссии

Сегодня, 14 марта, в 10.30 начнётся очередной — четвёртый — раунд российско-украинских переговоров.

По словам члена украинской делегации Давида Арахамии, пройдёт эта встреча в онлайн-формате, чтобы "сэкономить время на дорогу".

Напомним, что предыдущие три встречи проходили на территории Белоруссии. И украинцы на них на все опаздывали.

О том, что переговорщики встретятся 14 марта, накануне сообщил Дмитрий Песков.

А советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил, что 13 марта Москва и Киев "вне официальных раундов" обсудили ситуацию в Мариуполе.

Ожидается, что сегодня во время встречи будут подведены предварительные итоги переговорного процесса. Украинский президент рассчитывает, что они "договорятся о его встрече с Владимиром Путиным".