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Автор Денис Постольский

Захарова прокомментировала призыв Украины к "устранению" Путина

Политика

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о российском президенте Владимире Путине, сообщает РИА Новости.

Захарова прокомментировала призыв Украины к "устранению" Путина

Глава украинской дипломатии призвал к "устранению" лидера России.

"А до он что заявлял? Что-то хорошее? Может быть что-то правильное он заявлял?" — сказала Захарова.

Как пояснила дипломат, диалог с представителями властей Украины все последние годы ведётся в рамках поиска путей урегулирования, и российская сторона проявляла настрой к переговорам даже на фоне самых недружественных заявлений Киева.

Напомним, Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что цель переговоров с Россией — получение "действенных гарантий". По его словам, задача украинской делегации на переговорах с российской стороной состоит в том, чтобы добиться его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Олег Артюков
Темы украина дмитрий кулеба владимир путин мария захарова
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