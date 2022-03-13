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Автор Денис Постольский

Зеленский назвал истинную цель переговоров с Россией

Политика

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что цель переговоров с Россией — получение "действенных гарантий". При этом глава государства не уточнил, о чем именно идет речь. Лидер Украины в своём видеообращении в Telegram-канале добавил, что задача украинской делегации на переговорах с российской стороной состоит в том, чтобы добиться его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Зеленский назвал истинную цель переговоров с Россией

"Наша цель — чтобы в этой борьбе, в этой переговорной сложной работе Украина получила необходимый результат, необходимые для нас. Для мира, для безопасности", — сказал украинский лидер.

"Это сложная история, тяжелый путь, но путь нужный", — сказал Зеленский о перспективе переговоров с Путиным.

Он выразил уверенность в том, что данную встречу "ждут люди".

По мнению депутата Госдумы РФ от республики Крым Михаила Шеремета, украинскому лидеру Михаилу Зеленскому необходимо выполнить шесть конкретных важных пунктов, если он действительно переживает о будущем Украины так, как об этом говорит на публике. Депутат напомнил, в чём заключаются упомянутые им пункты, которые подлежат выполнению украинским лидером.

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