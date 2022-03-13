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Автор Денис Постольский

На Украине видео Зеленского из госпиталя назвали фейком

Политика

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил, что на опубликованном 13 марта видеоролике президента Владимира Зеленского в госпитале запечатлена медсестра, которая погибла в прошлом месяце, сообщает РИА Новости.

На Украине видео Зеленского из госпиталя назвали фейком

"На видео медсестра, которой нет в живых, но выдают как за то, что он [Зеленский] смелый и в Киеве", — заявил Кива.

По данным народного избранника, медик Инна Дерусова погибла 26 февраля.

При этом депутат в подтверждении своих слов прилагает сообщение, предположительно, знакомого медсестры.

"Последний ролик только усиливает сомнения, что Зеленский в Киеве, а не опровергает их!" — отметил Кива.

Ранее в офисе Зеленского обнародовали видео, на котором глава государства посетил украинских военных в больнице и выдал им награды. О местонахождении медицинской организации не сообщалось. При этом утверждалось, что туда доставили военных, пострадавших в боестолкновениях в Киевской области.

Ранее Pravda. Ru цитировала заявление Зеленского о том, что те политики, которые "ищут ниточки" с российской стороной, получат "суровый ответ" от действующей власти.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Олег Артюков
Темы украина военные владимир зеленский
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