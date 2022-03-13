Депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил, что на опубликованном 13 марта видеоролике президента Владимира Зеленского в госпитале запечатлена медсестра, которая погибла в прошлом месяце, сообщает РИА Новости.
"На видео медсестра, которой нет в живых, но выдают как за то, что он [Зеленский] смелый и в Киеве", — заявил Кива.
По данным народного избранника, медик Инна Дерусова погибла 26 февраля.
При этом депутат в подтверждении своих слов прилагает сообщение, предположительно, знакомого медсестры.
"Последний ролик только усиливает сомнения, что Зеленский в Киеве, а не опровергает их!" — отметил Кива.
Ранее в офисе Зеленского обнародовали видео, на котором глава государства посетил украинских военных в больнице и выдал им награды. О местонахождении медицинской организации не сообщалось. При этом утверждалось, что туда доставили военных, пострадавших в боестолкновениях в Киевской области.
Ранее Pravda. Ru цитировала заявление Зеленского о том, что те политики, которые "ищут ниточки" с российской стороной, получат "суровый ответ" от действующей власти.
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