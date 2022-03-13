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Автор Дмитрий Плотников

Вассерман: Цель антироссийских санкций не Москва, а Пекин

Политика

Россию планируют экономически уничтожить санкциями, чтобы она вместе с Китаем не смогла отнять у США статус мирового лидера, считает известный аналитик Анатолий Вассерман.

Вассерман: Цель антироссийских санкций не Москва, а Пекин

После анализа международной обстановки Анатолий Вассерман уверен, что санкционное давление на Россию - часть геополитического плана США, сообщает Листай.ру.

Обширные финансовые связи с Китаем уже привели к определённым успехам Брюсселя в разных сферах жизнедеятельности. Белый дом долгое время работал над экономическим ослаблением Евросоюза, но Пекин остаётся главным врагом Вашингтона.

Теперь нейтрализации китайской угрозы мешает Россия - союз Москвы и Пекина уже в ближайшие годы может лишить США статуса мирового лидера. Чтобы этого не произошло, американское руководство сосредоточилось на разрушении российско-китайского сотрудничества. Именно для этого Белому дому важно лишить Москву нынешних позиций на международной арене, чтобы она не мешала Вашингтону в противостоянии с Пекином.

"Соответственно, американцы рассчитывают определенным способом добиться того, чтобы Россия не защищала Китай, когда США начнут на него наступать", — пояснил эксперт.

Сейчас есть большая вероятность, что американцам не удастся задуманная геополитическая задача. Байден продолжает совершать ошибку за ошибкой, и они не позволят Вашингтону реализовать свои планы.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы сша китай россия анатолий вассерман
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