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Автор Дмитрий Плотников

Сатановский: игральные карты с Зеленским и Байденом нужно раздать солдатам

Политика

Для российских солдат нужно создать игральные карты с фотографиями западных политиков. Опробованный США в Ираке опыт стоит взять на вооружение России, считает Евгений Сатановский.

Сатановский: игральные карты с Зеленским и Байденом нужно раздать солдатам

Политический эксперт Евгений Сатановский напомнил, что во время вторжения в Ирак американским солдатам раздали колоду игральных карт, на которых были изображены разыскиваемые высшие должностные лица этой ближневосточной страны. Таким образом бойцов не утруждали запоминанием фотографий иракских политиков, снимки они видели регулярно, когда играли в карты на привалах, пишет ПолитРоссия.

Мало того, от достоинства карты зависело, насколько важен тот или иной человек. Каждое изображение содержало имя и должность должностного лица.

Создавшаяся международная обстановка способствует тому, чтобы и у российской армии появились подобные карты. Но в отличие от американского варианта, добавил политолог, на картах для российских солдат должны быть изображены руководители США, стран Европы и Украины. Для удобства каждой стране можно присвоить собственную масть.

"Англичане - червовая масть, Французы - крести, немцы, понятное дело, пиковая (особенно Урсула фон дер Ляйен, политик-гинеколог в качестве пиковой дамы хорошо будет смотреться)", - уточнил эксперт.

Что касается американской части колоды, там обязательно должны быть Байден и Обама, Хиллари Клинтон, Нэнси Пелоси, Камала Харрис, Энтони Блинкен, Виктория Нуланд, Джен Псаки и некоторые другие политики и чиновники. Разбавить можно издателями американских СМИ и владельцами соцсетей, где публикуется недостоверная информация о России.

"Тогда каждый наш солдат будет знать свой маневр и при личной встрече будет всех этих людей опознавать на раз. Очень полезная в быту и на службе будет вещь!" – резюмировал Евгений Сатановский.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы россия украина евгений сатановский
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