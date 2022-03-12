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Автор Дмитрий Плотников

Новые документы: США готовили на Украине биоатаку на Россию

Политика

"Находки" российских спецслужб на Украине продолжают рассказывать о планах США по созданию сети биолабораторий. Одну из них планировали разместить непосредственно возле России - на полуострове Крым.

Новые документы: США готовили на Украине биоатаку на Россию

О найденных новых свидетельствах среди полученных документов сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. Уже понятно, что на Украине действовала целая сеть лабораторий Пентагона, где под присмотром американцев годами занимались секретными разработками, пишет Царьград.

Такое же опасное учреждение Соединённые Штаты хотели создать на полуострове Крым.

"Только воссоединение Крыма с Российской Федерацией в марте 2014 года помешало реализации замыслов по созданию патогенов в Крыму", - рассказал Мурадов.

После возвращения полуострова в состав России Роспотребнадзор обследовал бывшую советскую противочумную станцию в Симферополе. Там были найдены 104 пула эктопаразитов, 46 контейнеров с внутренними органами грызунов и 105 образцов сыворотки крови людей. Специалисты сделали вывод, что собранный материал готовился к отправке за границу.

Каждый день обнаруживаются всё новые и новые документы, которые красноречиво подтверждают выводы российского руководства - Украина должна была стать плацдармом для потенциальной агрессии против России. Среди многих способов нападения на нашу страну рассматривалась и "скрытая биологическая война".

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ВСУ планировали нападение на Россию, но мы их опередили
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы сша крым украина
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