Убогий фейк: Украину убеждают, что россияне бегут из Крыма

Порой становится стыдно за качество фейков, которые вбрасывает украинская пропаганда. Накануне СМИ Незалежной сообщили, что россияне массово распродают недвижимость в Крыму.

Украинские СМИ вышли с заголовками, что в Крыму дешевеет недвижимость, так как жители массово бегут с полуострова. Как оказалось, в подобную чушь даже поверили некоторые подписчики с Украины. Они обрадовались, что не придётся с боем захватывать опустевшую территорию. Самих крымчан "диванные воины" собираются "выгнать как предателей".

Доверчивость удивительна — правдивость информации проверяется очень легко, пишет канал "Крымский". Все порталы по торговой недвижимости в Крыму в один голос сообщают, что с начала 2022 года интерес к покупке жилья на курорте неуклонно растёт, а вот число желающих продать, наоборот, уменьшается. По этой же причине растёт стоимость жилья как на первичном, так и на вторичном рынках.

Причина такого вброса тоже очевидна: на днях опубликовали статистику поисковиков "Яндекс" и Google — многие россияне интересуются стоимостью квартир "в Одессе, Харькове после Победы". На это, вероятно, обиделись украинские фабрики троллей, а потому в срочном порядке начали клепать фейки.

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