Кедми: Запад хочет уничтожить Россию и русских, это последняя война

Запад продолжает войну, стремясь уничтожить Россию. Под угрозой не только наша культура, но и цивилизация, считает известный военно-политический эксперт Яков Кедми.

Кедми уверен, что война коллективного Запада против России началась не с распадом СССР, а продолжается с 1941 года, пишет Листай.ру. Полвека "технического перерыва" закончены — западных обывателей заставили забыть о долге русскому народу, и потому началась новая стадия - русские объявлены вне закона.

"Ваша страна, ваша культура, ваши спортсмены, ваша история — вы вне закона в обществе", — заверил эксперт.

Но если западные законы больше не распространяются на русских, то и русские больше не обязаны эти законы соблюдать. Обязательным остаётся законодательство только собственной страны. Так всегда поступают Соединённые Штаты, признающие исключительно американские законы.

Также не стоит пытаться договариваться Западом — Россия не будет понята, потому что там уже не хотят её понимать.

"Потому что против России ведется война на уничтожение русской цивилизации, и уничтожение русской культуры. Русские мешают своим существованием везде – в спорте, в культуре, в науке, в жизни. И поэтому на русских ополчились", — резюмировал Яков Кедми.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен