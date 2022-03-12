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Автор Дмитрий Плотников

Кедми: Запад хочет уничтожить Россию и русских, это последняя война

Политика

Запад продолжает войну, стремясь уничтожить Россию. Под угрозой не только наша культура, но и цивилизация, считает известный военно-политический эксперт Яков Кедми.

Кедми: Запад хочет уничтожить Россию и русских, это последняя война

Кедми уверен, что война коллективного Запада против России началась не с распадом СССР, а продолжается с 1941 года, пишет Листай.ру. Полвека "технического перерыва" закончены — западных обывателей заставили забыть о долге русскому народу, и потому началась новая стадия - русские объявлены вне закона.

"Ваша страна, ваша культура, ваши спортсмены, ваша история — вы вне закона в обществе", — заверил эксперт.

Но если западные законы больше не распространяются на русских, то и русские больше не обязаны эти законы соблюдать. Обязательным остаётся законодательство только собственной страны. Так всегда поступают Соединённые Штаты, признающие исключительно американские законы.

Также не стоит пытаться договариваться Западом — Россия не будет понята, потому что там уже не хотят её понимать.

"Потому что против России ведется война на уничтожение русской цивилизации, и уничтожение русской культуры. Русские мешают своим существованием везде – в спорте, в культуре, в науке, в жизни. И поэтому на русских ополчились", — резюмировал Яков Кедми.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы сша россия яков кедми
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