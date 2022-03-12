EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Стариков: Запад делает из Украины второе Сомали

Политика

Накачивание Украины оружием, устроенное странами Запада, приведёт к тому, что территория этой страны превратиться в подобие Сомали.

Стариков: Запад делает из Украины второе Сомали

Так считает историк Николай Стариков.

По мнению журналиста и писателя, на Украине скоро может начаться "война против всех":

"Я думаю, что эта 300-тысячная армия стволов, плюс оружие, которое где-то упадет в ходе боевых действий, исчезнет, разбежится вместе с теми, в чьих руках оно сейчас находится, начнет стрелять по всей территории Украины. А затем — это неизбежно -часть его просочится в Европу и станет головной болью уже её спецслужб. США рискуют меньше. Но всё равно. В качестве наёмников на Украину ведь разные люди едут", — отметил Стариков.

По его словам, бесконтрольная раздача оружия и "государственная лицензия на убийства", подписанная на днях президентом Зеленским — лучшее подтверждение того, что действующая власть уже приняла решение "отдать" Украину.

И теперь создаёт — специально — проблемы тем, кто её (власть) сменит. К слову, напомним, ранее экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в открытую предлагала создать на Украине аналог Аль-Каиды*

*организация, запрещённая в РФ

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы сомали украина николай стариков
Sberbank
Новости
ВСУ обстреляли жилые дома крупными калибрами
Стариков: Запад делает из Украины второе Сомали
Антонов об обвинениях США в адрес РФ по химоружию: "Грош цена таким заявлениям"
В США не могут между собой договориться — применит химоружие Россия или нет
Почему российские военные не занимают освобождённые посёлки на Украине
Мурадов: образцы разработок биооружия находили в Крыму ещё в 2014 году
"Настоящие поцреоты": адвокат нашла у Зеленского и Гордона квартиры в Москве
В США заявили, что "российские хакеры" нацелились на американский Минздрав
В ГД предложили обратиться в международный арбитраж из-за травли россиян
"Всё остальное - слюни", - Охлобыстин поддержал российскую армию на Украине
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России

Спецслужбы РФ смогли добыть секретную документацию с планами киевского режима в отношении Донбасса.

Секретное досье на Украину даёт основание снять санкции с России
Умножили на ноль: в Прибалтике заявили о катастрофе из-за антироссийских санкций
Экономика и бизнес
Умножили на ноль: в Прибалтике заявили о катастрофе из-за антироссийских санкций
Мир. Новости мира
Герои поставили бандеровцев в унизительное положение
Бывший СССР
Россия — "Титаник". В Казахстане считают, что надо выходить из ЕАЭС
Ирина Шлионская Переписка с усопшим заставляет снова пережить его смерть Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Оружие возмездия: как Хрущёв с Сахаровым хотели смыть США Дмитрий Соколов Рустем Сафронов Востоковед Александр Кадырбаев: нет единства в народе — не будет пользы государству Рустем Сафронов
Мир. Новости мира
Скандал с биолабами может привести к снятию санкций — эксперт
Политика. Новости и аналитика
Абзалов и Кашин назвали возможный срок завершения спецоперации на Украине
Как Жириновский отнёсся к спецоперации на Украине после выхода из комы
Общество
Как Жириновский отнёсся к спецоперации на Украине после выхода из комы
Последние материалы
Стариков: Запад делает из Украины второе Сомали
Антонов об обвинениях США в адрес РФ по химоружию: "Грош цена таким заявлениям"
В США не могут между собой договориться — применит химоружие Россия или нет
Почему российские военные не занимают освобождённые посёлки на Украине
Мурадов: образцы разработок биооружия находили в Крыму ещё в 2014 году
"Настоящие поцреоты": адвокат нашла у Зеленского и Гордона квартиры в Москве
В США заявили, что "российские хакеры" нацелились на американский Минздрав
В ГД предложили обратиться в международный арбитраж из-за травли россиян
"Всё остальное - слюни", - Охлобыстин поддержал российскую армию на Украине
В Воронеже два человека погибли при взрыве газа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников