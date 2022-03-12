Стариков: Запад делает из Украины второе Сомали

Накачивание Украины оружием, устроенное странами Запада, приведёт к тому, что территория этой страны превратиться в подобие Сомали.

Так считает историк Николай Стариков.

По мнению журналиста и писателя, на Украине скоро может начаться "война против всех":

"Я думаю, что эта 300-тысячная армия стволов, плюс оружие, которое где-то упадет в ходе боевых действий, исчезнет, разбежится вместе с теми, в чьих руках оно сейчас находится, начнет стрелять по всей территории Украины. А затем — это неизбежно -часть его просочится в Европу и станет головной болью уже её спецслужб. США рискуют меньше. Но всё равно. В качестве наёмников на Украину ведь разные люди едут", — отметил Стариков.

По его словам, бесконтрольная раздача оружия и "государственная лицензия на убийства", подписанная на днях президентом Зеленским — лучшее подтверждение того, что действующая власть уже приняла решение "отдать" Украину.

И теперь создаёт — специально — проблемы тем, кто её (власть) сменит. К слову, напомним, ранее экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в открытую предлагала создать на Украине аналог Аль-Каиды*

*организация, запрещённая в РФ

