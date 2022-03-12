Семья пресс-секретаря Путина оказалась под санкциями США

Американские власти ввели ограничительные меры в отношении супруги официального представителя Кремля Дмитрия Пескова и двух его детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релизе Министерства финансов США.

Как напомнил Минфин, сам пресс-секретарь президента России Владимира Путина был внесен в санкционный список в начале марта 2022 года.

"Санкции в отношении [олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны] Навки, Николая [Пескова] и Лизы [Песковой] вводятся сегодня", — заявило американское ведомство.

Отмечается, что ограничительные меры на них наложены, так как они являются супругой и совершеннолетними детьми Пескова, в отношении которого действуют санкции.

Семье Пескова заморозят активы в США и введут запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с ними.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что санкции, которые так "тиражируют" страны-участницы Евросоюза против России, несут огромный ущерб гражданам самого ЕС.

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