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Автор Екатерина Широкова

Дешайтанизация: Кадыров отреагировал на блокировку Meta

Политика

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что разрешение Meta на посты с призывами к насилию над гражданами России, не что иное, как фашизм. По его словам, интернет-платформы превратились в оружие информационной войны.

Дешайтанизация: Кадыров отреагировал на блокировку Meta

Как подчеркнул Кадыров, о политике двойных стандартов Meta он узнал ещё в 2017 году.

"Без видимых причин были заблокированы мои страницы в Instagram и Facebook. После этого я отказался даже близко подходить к данным социальным платформам", — написал глава Чечни в своём Telegram-канале. — "Сегодня мы видим, что компания Meta превратилась в орудие информационной войны и средство пропаганды экстремизма, фашизма и терроризма".

Лидер республики поддержал идею блокировки и подчеркнул, что есть российские соцсети, которые полностью смогут заменить "русофобские" иностранные.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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