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Автор Игорь Буккер

Пентагон приступил к оснащению украинских диверсантов

Политика

Согласно данным Федеральной базы госзакупок США, Вашингтон срочно поставит киевской хунте тепловизионные приборы ночного видения на общую сумму $592 тыс. По мнению военных экспертов, они нужны для проведения диверсионных ночных операций против российских военных.

Пентагон приступил к оснащению украинских диверсантов

Название единственного исполнителя заказа засекречено. Хотя точное количество поставляемых приборов и класс устройств (тепловизионные прицелы или головные миниатюрные камеры), не указаны, исходя из средней цены, этих средств хватит на приобретение от 60 до 150 тепловизоров.

"Тепловизоры применяются ночью, так что закупка идёт явно для диверсионно-разведывательных подразделений. Потому что обычные пехотные части ночью воюют только в крайних случаях. Скорее всего, это означает, что ВСУ готовят диверсии в отношении российских частей", — сказал в интервью RT генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Зданович.

Отставной разведчик пояснил, что по американскому законодательству подобное разрешение в компетенции либо Пентагона, либо Госдепа.

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Где брать правдивую информацию про спецоперацию на Украине?
Автор: Игорь Буккер, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Темы война оружие украина пентагон
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