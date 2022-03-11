В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского: "Снова получает документы"

Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский больше не находится в искусственной коме. По информации источника, российский депутат в сознании и занят работой.

"Пребывание Жириновского в медикаментозном сне завершилось. Он снова получает документы", — сообщил анонимный источник, слова которого цитирует ТАСС.

Ранее представители ЛДПР призвали перестать верить слухам о здоровье и способах лечения Жириновского. По словам политиков, его состояние улучшается.

Известно, что российского парламентария госпитализировали второго февраля. У депутата выявили заболевание коронавирусной инфекцией.

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