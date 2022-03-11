Руководитель ЛДПР Владимир Жириновский больше не находится в искусственной коме. По информации источника, российский депутат в сознании и занят работой.
"Пребывание Жириновского в медикаментозном сне завершилось. Он снова получает документы", — сообщил анонимный источник, слова которого цитирует ТАСС.
Ранее представители ЛДПР призвали перестать верить слухам о здоровье и способах лечения Жириновского. По словам политиков, его состояние улучшается.
Известно, что российского парламентария госпитализировали второго февраля. У депутата выявили заболевание коронавирусной инфекцией.
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Сейчас уже можно утверждать, что блицкриг на Украине не получился и спецоперация ВС РФ в Донбассе затянется, считает бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.
Сейчас уже можно утверждать, что блицкриг на Украине не получился и спецоперация ВС РФ в Донбассе затянется, считает бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков.