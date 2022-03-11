Сатановский: Цукерберг не боится потерять свой скальп?

Американская компания Meta, владелец Facebook и Instagram, сняла запрет на публикацию призывов к насилию, если они касаются русских. Это открытое объявление войны России, считает Евгений Сатановский.

Официальная позиция Meta была опубликована пресс-секретарём цифрового гиганта Энди Стоуном в сервисе микроблогов Twitter, сообщает Царьград. Теперь пользователей Facebook и Instagram не будут блокировать за призывами к насилию, если они касаются русских. Политолог Евгений Сатановский признался, что рад такой откровенности американской IT-корпорации. По его словам, это доказывает тот факт, что американцы - "люди бесхитростные и одновалентные".

Эксперт предупредил, теперь основателям и руководству компании, в том числе Марку Цукербергу, стоит опасаться за собственное здоровье и жизнь.

"Если уж эти ребята вместе с остальными американскими хозяевами сетевого мира решили выйти на тропу войны, с чего они взяли, что сохранят свои собственные скальпы?" - спросил Сатановский подписчиков своего Telegram-канала.

Уточнение Meta, что призывы должны не касаться "мирных" русских, политолог считает двуличием. Подобное заявление разрешает недовольным жизнью пользователям соцсетей по всему миру оскорблять именно всех русских и русскоязычных, хотя чаще в их бедах виноваты именно "Большие Парни из Вашингтона и Калифорнии", резюмировал политолог.

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