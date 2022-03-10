Сосновский: против российских солдат будет использован "подарок Горбачева"

Немецкий политолог Александр Сосновский считает, что против российских военных на Украине может быть использован так называемый "подарок Горбачева".

В ТГ-канале "Доктор Сосновский" он рассказал весьма необычную историю появления в Польше советских самолётов МиГ-29, тех самых, которые сейчас Варшава хочет "сплавить" Киеву.

Вот так "жест доброй воли" первого и последнего президента СССР имеет все шансы стать "подарком" киевским неонацистам, который они используют против российской армии.