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Автор Ольга Лебедева

Сосновский: против российских солдат будет использован "подарок Горбачева"

Политика

Немецкий политолог Александр Сосновский считает, что против российских военных на Украине может быть использован так называемый "подарок Горбачева".

В ТГ-канале "Доктор Сосновский" он рассказал весьма необычную историю появления в Польше советских самолётов МиГ-29, тех самых, которые сейчас Варшава хочет "сплавить" Киеву.

 

Вот так "жест доброй воли" первого и последнего президента СССР имеет все шансы стать "подарком" киевским неонацистам, который они используют против российской армии.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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