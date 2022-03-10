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Автор Денис Постольский

Трамп не исключил Третью мировую войну

Политика

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп не исключил возможность Третьей мировой войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление политика в подкасте Full Send Podcast.

Он считает вероятность ядерной войны "серьёзной угрозой" из-за того, что Америку "больше не уважают".

Отвечая на вопрос собеседника о том, стóит ли на фоне ситуации на Украине простым американцам бояться ядерной войны, бывший американский лидер сказал: "Да, вы должны бояться, потому что страной [США] руководят некомпетентные люди".

Ранее Трамп раскрыл "шуточный" план, как можно столкнуть Россию и Китай. По словам экс-лидера нации, нужно на американские истребители повесить флаги КНР и отправиться "бомбить" Москву.

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Автор: Денис Постольский, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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