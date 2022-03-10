В США обещают ответить в случае конфискации Москвой активов иностранных компаний

Американские власти примут меры, если Россия займется конфискацией активов западных компаний, которые решили остановить свою работу в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Уверена, что мы предпримем шаги, но ничего на данный момент не произошло", — сказала она.

Политик отметила, что Вашингтон одобряет действия компаний, приостановивших работу в России. При этом Псаки отметила, что власти США не подталкивали частный бизнес к подобным решениям.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки рсосийской экономики, который включает национализацию имущества иностранных организаций.

Экономист, член Наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев оценил планы российских властей национализировать имущество иностранных компаний, которые прекратят свою деятельность в РФ.

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