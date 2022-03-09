Джо Байден привел страну к катастрофе

Традиционное обращение американского президента Джо Байдена, как всегда посвящённое положению дел в США, состоялось 1 марта. Мировые эксперты уже иронично заметили, что послание своему народу можно было бы назвать "о состоянии Украины". Ведь именно ей лидер США посвятил основное время.

Президентство Джо Байдена у американцев уже вызывает ассоциацию с серьёзными проблемами. Когда он начинал править, американской нации угражал лишь коронавирус. И вот уже год и два месяца количество проблем в стране растёт бешенными темпами.

Инфляция обновила сорокалетний максимум (7,5 процентов), что губительно сказывается на жизни "средних" граждан США. Разрушенная логистика не только сократила ассортимент товаров в магазинах, многие точки продаж вынуждены нормировать выдачу продуктов в одни руки. Снижение уровня жизни более всего сказалось на бедных, что вызвало мощный рост преступности.

Дополнительно этому способствовала либерализация пенитенциарного законодательства в некоторых штатах. Требует внимания и проблема незаконной миграции — только за 2021 год южную границу Штатов пересекли приблизительно 2 млн нелегальных мигрантов, отметили в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

Недавний вопрос Washington Post-ABC News показал, что 50% американцев готовы проголосовать за республиканцев на выборах в Конгресс, а вот Демократическую партию поддержат лишь 40% избирателей. Разница кажется небольшой, но это информация агентства, которое ассоциируется с демократами — то есть их поражение будет тотальным.

Может спасением Белого дома и был бы резкий рост уровня граждан, но усугубляющиеся антироссийские санкции бьют по экономике США, а значит, просто не оставляют демократам надежды.

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