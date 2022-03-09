Нуланд: послы США убеждают всех вводить санкции против России

Американским послам в различных странах земного шара дали указания убеждать всех и каждого присоединиться к санкциям против России и её осуждению за спецоперацию на Украине.

О такой "работе" дипломатов рассказывает замгоссекретаря Соединённых Штатов по политическим делам Виктория Нуланд.

Она заявила, что санкции против Российской Федерации отменят только в случае прекращения военной операции по защите Донбасса. Заместитель госсекретаря утверждает, что Москва якобы "отрицает само право Украины на существование".

Кстати, сами американцы действуют прагматично и на те отрасли, которые для них жизненно важны, санкции и эмбарго не накладываются. Например, США не будут вводить санкции против урана из РФ, поскольку от него зависит работа американских АЭС.

А Нуланд накануне сделала еще ряд заявлений. Так, США работают с Украиной над тем, чтобы не допустить попадания к России биоматериалов исследований их лабораторий.

"На Украине есть биологические исследовательские объекты, и мы боимся, что Россия получит контроль над ними. Мы работаем над тем, чтобы они не попали в руки российских сил", — говорит замгоссекретаря.

Также она заявила, что США изучают варианты ограничения доступа РФ к криптовалютам.

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