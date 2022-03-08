В Румынии заявили, что самолёт МиГ-21 национальных ВВС был сбит зенитной ракетой ПВО Украины. Предположительно, это была ракета комплекса С-300ПС.
Ранее украинские СМИ утверждали, что истребитель МиГ-21 Lancer ВВС Румынии потерпел крушение.
Самолёт пропал с радаров, когда находился над Чёрным морем. На его поиски отправили спасательный вертолёт, который тоже разбился — это подтвердили в румынских ВВС.
Как официально заявили в Бухаресте, вертолёт IAR 330 вечером отправился на поиск МиГ-21 Lancer, с которым была потеряна радиосвязь. Пилот успел сообщить о плохой погоде и получил приказ вернуться на базу, сказано в сообщении румынских ВВС. На борту было пять солдат.
Кстати, по сообщениям СМИ, румынский истребитель сопровождал украинский Су-27.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский возложил ответственность за гибель людей на Украине на западных партнёров, которые, по его словам, отказываются закрыть небо и предоставлять самолеты.
Словом, нашёл виновных...
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