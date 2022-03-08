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Автор Дмитрий Плотников

Комендант Майдана Парубий засветился на блокпосту под Киевом

Политика

Бандеровцы на Украине уже не прячут лиц. Вот и комендант Майдана и бывший глава СНБО Андрей Парубий засветился на блокпосту под Киевом.

Комендант Майдана Парубий засветился на блокпосту под Киевом

Никак неонацисты не оставят в покое страну: экс-комендант Майдана попиарился на блокпосту под украинской столицей.

Заодно он рассказал о своих родственниках — пособниках фашистов, сказав, что теперь потомки бандеровцев должны удержаться во власти на Украине.

"У меня дед воевал в украинско-галицкой армии, братья моего отца воевали в УПА (запрещена в РФ — прим. ред.).
И отец мне когда-то сказал: "Ты за них всех отвечаешь, Украину мы тогда не смогли удержать. А сегодня должны удержать”, — публикует видео с неонацистом РусВесна.

Он также убеждает всех, что их деды, и родители, и целые поколения воевали за Украину и не могли удержать.

"Сегодня обязанность перед ними удержать наше государство и победить того же испоконвечного врага — Российскую империю. Могу сказать наверняка, что враг уже выдохся", — пафосно подытожил Парубий.

Вряд ли этот "деятель" долго оставался наэтом блок-посту. Скорее всего, он уже упаковывает чемоданы для переезда в Польшу или в Канаду.

Также заявление неонациста оценил полковник Армии Луганской народной республики Андрей Марочко:

"Ждет тебя судьба твоих родственников. По лесам теперь не побегаешь, вы всё продали…".

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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