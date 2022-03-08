Симоньян разоблачила Зеленского: не находится в Киеве

Глава RT Маргарита Симоньян назвала фейком утверждение Владимира Зеленского о том, что он находится в Киеве. На видео с президентом Украины она нашла следы компьютерной графики и монтажа.

Журналистка утверждает, что Владимир Зеленский давно покинул страну или, как минимум, столицу.

Симоньян подвергал сомнению подлинность видео, которое Зеленский, по его словам, записал из Киева.

"Вначале президент записывает видео на телефон, затем идёт монтажная склейка и переход на ТВ-камеру, здесь и начинаются странности. Обратите внимание на картину за спиной, она пропадает при смене ракурса. У Зеленского немного другая прическа и разная длина щетины на лице. Очевидно, что первая часть видео была записана заранее, возможно, перед отъездом из Киева специально для таких целей", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Главный редактор RT заявляет, что видео с улицы, похоже, записано на хромакее, а фон подложен.

Эти наблюдения заставили Симоньян поверить в то, что Владимир Зеленский находится за пределами Киева во время спецоперации на Украине.

"По некоторым данным, он находится в бункере во Львове, где, вероятно, воссоздали интерьер его киевского кабинета, однако, не повесили картину.

Журналистка не исключает также, что лидер Украины скрывается в румынском городе Брашов.

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