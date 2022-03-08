Санкции против России вводят внуки высокопоставленных эсэсовцев

Давайте посмотрим, кто сейчас стоит у власти в Германии — флагмане Европы.

Например, дед нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца, Фриц фон Шольц был генерал-лейтенантом войск СС. Он воевал против Советского Союза и лично участвовал в массовых казнях евреев на территориях Украины и Польши.

Кстати, родственник канцлера два раза воевал против наей страны — в Первую мировую на Русском фронте за Австро-Венгрию, а во Вторую мировую — на Восточном фронте.

Может он был получил бы и более высокое звание, но в 1944 году под Нарвой его успокоили навсегда.

Дед главы министерства здравоохранения Германии Карла Лаутербаха, обергруппенфюрер СС Хартман Лаутербах руководил Гитлерюгендом и отправлял подростков на войну.

А вот ближайший предок главы министерства финансов ФРГ Кристиана Линднера, генерал вермахта Герхард Линднер принимал участие в блокаде Ленинграда.

Дед экс-министра здравоохранения Германии Германа Грёэ, Обергруппенфюрер Йозеф Грёэ — рейхскомиссар оккупированных областей Северной Франции и Бельгии, сообщают СМИ.