Давайте посмотрим, кто сейчас стоит у власти в Германии — флагмане Европы.
Например, дед нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца, Фриц фон Шольц был генерал-лейтенантом войск СС. Он воевал против Советского Союза и лично участвовал в массовых казнях евреев на территориях Украины и Польши.
Кстати, родственник канцлера два раза воевал против наей страны — в Первую мировую на Русском фронте за Австро-Венгрию, а во Вторую мировую — на Восточном фронте.
Может он был получил бы и более высокое звание, но в 1944 году под Нарвой его успокоили навсегда.
Дед главы министерства здравоохранения Германии Карла Лаутербаха, обергруппенфюрер СС Хартман Лаутербах руководил Гитлерюгендом и отправлял подростков на войну.
А вот ближайший предок главы министерства финансов ФРГ Кристиана Линднера, генерал вермахта Герхард Линднер принимал участие в блокаде Ленинграда.
Дед экс-министра здравоохранения Германии Германа Грёэ, Обергруппенфюрер Йозеф Грёэ — рейхскомиссар оккупированных областей Северной Франции и Бельгии, сообщают СМИ.
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