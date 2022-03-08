Оппозиция Франции призывает выйти из НАТО из-за ситуации на Украине

Глава оппозиционной партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон рекомендует стране покинуть НАТО. Такой призыв он опубликовал в своём аккаунте в Twitter.

Политик считает, что Североатлантический альянс — бесполезная организация.

Как сообщает Global Times, трое из пяти кандидатов в президенты Франции критически настроены по отношению к НАТО. Недовольство вызывает деятельность блока по "сдерживанию" России.

Не в восторге от политики Североатлантического альянса Эрик Земмур и Марин Ле Пен. Претендентка на пост лидера государства отмечает, что если она возглавит страну, то Франция откажется от членства в военном блоке.

В материале подчёркивается, что выход республики негативно отразится на будущем НАТО и подорвёт её стратегический авторитет, так как Франция — единственная ядерная держава и постоянный член Совета безопасности ООН в рамках Европейского союза.

В начале 2022 года Жан-Люк Меланшон выражал надежду на урегулирование отношений с Россией.

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