Французский лидер Эмманюэль Макрон заявил о необходимости с уважением относиться к Российской Федерации и ее народу.
Президент Франции сказал о необходимости продолжать диалог с Москвой, "даже констатируя разногласия", потому что когда-то всё-равно предётся вернуться за стол переговоров. Макрон призвал "сделать все, чтобы избежать эскалации и расширения военных действий" на Украине.
"Нельзя построить прочный мир, если Россия не будет участвовать в построении масштабной архитектуры безопасности на нашем континенте, потому что к этому обязывают история и география. Мы должны продолжать разговаривать с российским и белорусским народами", — подчеркнул президент Франции.
Макрон не ожидает урегулирования ситуации на Украине в ближайшее время, но заявил, что "считает прекращение огня необходимым условием для начала полномасштабных переговоров между Кремлём и Киевом", сообщает ТАСС. Он также подчеркивает, что Франция "выполнит свою долю обязанностей, связанных с приемом, размещением и интеграцией украинских беженцев".
А тем временем, беженцам из Украины, ДНР и ЛНР будет оказана бесплатная медпомощь, заявил российский премьер Мишустин.
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