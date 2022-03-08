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Автор Дмитрий Плотников

Бизнес США "катится в ад" - 90% компаний терпят убытки из-за политики Байдена

Политика

Антироссийские санкции США привели к неожиданным результатам - 90% американских компаний заявили об убытках из-за агрессивной политики Белого дома.

Бизнес США "катится в ад" - 90% компаний терпят убытки из-за политики Байдена

Американские биржи продолжает лихорадить - котировки акций компаний и предприятий падают несколько дней подряд. Снизилась доходность и по казначейский облигациям, доходность десятилетних билетов накануне была зафиксирована ниже уровня 1,8%, пишет РусВесна. Инвесторы предпочитают вывести деньги из бизнеса, чтобы разместить их в безопасных гаванях, сейчас в качестве таких выступают золото или облигации.

Ещё одним поводом для паники среди инвесторов стало обсуждение в Конгрессе возможного законодательного запрета на ввоз сырой нефти из России. Если решение будет принято, это ударит не только по американской экономике, острый кризис грозит всему глобальному фондовому рынку.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп накануне заявил, что деструктивная политика Джо Байдена заставляет страну "катиться в ад". С Трампом соглашается и значительное число американских граждан - рейтинг действующего президента Байдена достиг исторического минимума в 37%.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы сша экономика джо байден дональд трамп
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