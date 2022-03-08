Губернатор Сумской области будет стрелять по гуманитарным конвоям из РФ

Губернатор Сумской облгосадминистрации на Украине Дмитрий Живицкий отказался принимать гуманитарные конвои из Российской Федерации.

Более того, территориальная оборона и ВСУ будут воспринимать такую помощь "вторжением на территорию Украины". Эти люди даже уже поставили ультиматум и заявили, что "не будет ни одного транспорта в ОГА со стороны России".

Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что речи идёт о физическом уничтожении собственных граждан.

"Никаких гуманитарных конвоев со стороны РФ мы принимать не будем. Наши добровольцы, наша тероборона, наши военные силы будут воспринимать это как вторжение на территорию Украины, не будет никакого транспорта, который будет заезжать со стороны России", — заявил губернатор.

Киев, неонациисты и местная администрация буквально вцепились в мирных граждан, отказываясь не только выпускать людей из города, но даже признать их существование. Они прекрасно понимают, что после того, как мирное население покинет города — у них просто не будет никаких шансов против российской армии.