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Автор Денис Постольский

Россия стала мировым лидером по количеству санкций

Политика

Россия стала страной, против которой за несколько лет было введено больше всего санкций в мире, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис слежения за ограничительными мерами Castellum. AI.

Россия стала мировым лидером по количеству санкций

Только с 22 февраля 2022 года было введено еще 2778 новых ограничительных мер. Учитывая санкции, наложенные до 22 февраля, всего против Москвы с 2014 года было наложено 5532 ограничения по состоянию на 7 марта.

Таким образом, России существенно опережает идущие следом Иран (менее 4 тысяч), Сирию (менее 3 тысяч) и КНДР (чуть более 2 тысяч).

Как отмечает Castellum. AI, больше всего антироссийских санкций ввели США (1194), Канада (908), Швейцария (824), ЕС (766) и Франция (760).

Западные лидеры сообщили, что закончили документ о новых антироссийских санкциях. Также стало известно, какие сферы европейские политики ограничат на этот раз. По информации издания, новый пакет санкций введут, скорее всего, во вторник, восьмого марта.

 

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