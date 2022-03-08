Международное рейтинговое агентство S&P понизило кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте 52 российских корпораций и компаний с "BBB-" до "CCC-", сообщает РИА Новости.
Отмечается, что рейтинг направлен на пересмотр с возможным понижением.
В список попали, "Алроса", "Газпром", "Лукойл", "Мегафон", "Новатэк", "Северсталь", "Роснефть", РЖД, "Ростелеком", "Яндекс", X5 Group и другие.
Как подчёркивает агентство, рейтинг понижен на фоне спецоперации России по демилитаризации Украины.
Напомним, Visa и Mastercard приостанавливают свою деятельность в России. Информация об этом появилась на официальных сайтах компаний. Карты Visa, которые были выпущены в России, перестанут работать за пределами страны, а выпущенные иностранными финансовыми учреждениями — в России. Уточняется, что транзакции прекратятся в ближайшие дни.
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