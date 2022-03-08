В США рассказали, намерен ли Путин восстанавливать СССР

Президент России Владимир Путин стремится расширить влияние страны до границ СССР, но не намерен восстанавливать Советский Союз, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского специалиста по России, директора Центра Евразийских, Российских и Восточноевропейских исследований Джорджтаунского университета Анджелу Стент.

Она считает, что российский лидер хочет восстановить РФ как великую державу, чтобы к ней относились, как к Советскому Союзу.

"Это подразумевает восстановление прежней сферы влияния, не только в пределах Советского Союза, но, возможно, и за его пределами", — сказала эксперт.

Стент обратила внимание на то, что Москва потребовала от Североатлантического альянса возвращения к границам 1997 года. Специалист не исключила, что в амбиции руководства России также входит восстановление влияния над Польшей и странами Балтии.

Глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предположила, что президент России Владимир Путин намерен вести войну не только с Украиной, но и с другими соседними странами.

"Поэтому так важно, чтобы мы и наши союзники противостояли Путину. Это может быть Украина на следующей неделе, но тогда какая страна будет следующей?" — подытожила министр.

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