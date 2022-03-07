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Автор Денис Постольский

Кадыров выступил с призывом к НАТО и ООН по Украине

Политика

Североатлантическому альянсу, ОБСЕ и ООН следует вмешаться в ситуацию с гуманитарными коридорами на Украине, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров выступил с призывом к НАТО и ООН по Украине

Он призвал международные организации повлиять на ситуацию, которая сложилась на Украине. По словам политика, представители НАТО, ОБСЕ и ООН, которые на словах очень переживают за мир во всем мире, в последние дни только и говорят о гуманитарном коридоре для мирных граждан.

Теперь, когда Россия организовала и предоставила такую возможность, то им не дают воспользоваться ни местным жителям, ни иностранцам, написал глава республики.

"Вмешайтесь в ситуацию со своими людьми, иначе ответственность за их будущее лежит на вас", — отметил Кадыров.

Напомним, ожидания Москвы от переговоров с украинской стороной не оправдались. Это по итогам третьего раунда встречи заявил глава делегации Владимир Мединский. По его словам, РФ поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров. Однако представители Киева заверили, что уже завтра эти гумкоридоры заработают.

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Политолог: «За 8 лет украинцы разуверились в НАТО, США и западных ценностях»
Автор: Денис Постольский, Куратор: Олег Артюков
Темы оон нато чечня украина рамзан кадыров
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