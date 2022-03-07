Кадыров выступил с призывом к НАТО и ООН по Украине

Североатлантическому альянсу, ОБСЕ и ООН следует вмешаться в ситуацию с гуманитарными коридорами на Украине, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он призвал международные организации повлиять на ситуацию, которая сложилась на Украине. По словам политика, представители НАТО, ОБСЕ и ООН, которые на словах очень переживают за мир во всем мире, в последние дни только и говорят о гуманитарном коридоре для мирных граждан.

Теперь, когда Россия организовала и предоставила такую возможность, то им не дают воспользоваться ни местным жителям, ни иностранцам, написал глава республики.

"Вмешайтесь в ситуацию со своими людьми, иначе ответственность за их будущее лежит на вас", — отметил Кадыров.

Напомним, ожидания Москвы от переговоров с украинской стороной не оправдались. Это по итогам третьего раунда встречи заявил глава делегации Владимир Мединский. По его словам, РФ поставила ребром вопрос об открытии гуманитарных коридоров. Однако представители Киева заверили, что уже завтра эти гумкоридоры заработают.

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