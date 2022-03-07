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Автор Денис Постольский

Ответные меры: Россия может перекрыть газ Европе

Политика

Россия имеет полное право ответить "зеркально" и ввести эмбарго на прокачку газа через трубопровод "Северный поток 1", который в настоящее время загружен на максимальном уровне, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Александра Новака.

Ответные меры: Россия может перекрыть газ Европе

По его словам, пока такое решение не принято. Сегодня Европа потребляет около 500 млрд кубических метров газа в год, 40% этого объема обеспечивает Россия. По словам Новака, сегодня "Газпром" полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу.

Он напомнил, что Россия также осуществляет поставки через "Северный поток-1", "Ямал-Европа", "Турецкий поток" и "Голубой поток".

"При этом мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении "Северного потока 2", у нас есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток 1", который сегодня загружен на максимальном уровне 100%", — подчеркнул вице-премьер.

Депутат Рады Алексей Гончаренко считает, что взлетевшие цены на газ дают России сверхприбыли от его продаж в Европу. Поэтому, пока европейцы не помогут Украине остановить российскую "агрессию", нужно остановить транспортировку газа через украинскую ГТС.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Олег Артюков
Темы газ европа
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