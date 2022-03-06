Кадыров предложил ВСУ и СБУ вместе с РФ уничтожать шайтанов

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил украинским силовикам вместе уничтожать шайтанов.

Он снова в социальных сетях обратился к ВСУ и СБУ с предложением совместными силами начать борьбу с "бандеровцами, шайтанами и прочими бандитами".

Кадыров отметил, что если его призыв будет услышан, то есть все шансы, что боевые действия завершатся намного быстрее. Необходимо только сложить оружие и встать рядом с российскими солдатами.

"Мы гарантируем, что ни один украинский военный в таком случае не будет тронут пальцем, не будет задета его честь. Более того, военные Украины смогут и дальше служить во благо своего государства и народа", - пишет Рамзан Кадыров.

Он отмечает, что Россия не хочет потерь среди ВСУ. Цель РФ - уничтожить шайтанов и бандитов, которые преследуют сегодня только собственные преступно-корыстные цели. Лидер Чеченской республики знает, что адекватные украинцы это уже и сами поняли.

В конце Кадыров еще раз призвал встать плечом к плечу с российскими военнослужащими.

Он также обратился к украинским националистам и заверил их, что все, кто убивал в Донбассе и в Одессе, будут наказаны: "Мы уже на месте. Нацики знают об этом, поэтому они, как шакалы прячутся за спинами военных, тех, кто давал честную присягу народу Украины".